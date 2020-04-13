Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziosmanpaşa halkından Süleyman Soylu'ya destek

Gaziosmanpaşa halkından Süleyman Soylu'ya destek Taksiciden Bakan Soylu'ya destek, istifasını isteyenlere tepki Akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa edeceğini duyurması üzerine Gaziosmanpaşa Meydanında toplanan taksici ve vatandaşlar Süleyman Soylu için...

13.04.2020 02:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:37
Gaziosmanpaşa halkından Süleyman Soylu'ya destek
Taksiciden Bakan Soylu'ya destek, istifasını isteyenlere tepki
İSTANBUL - Akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa edeceğini duyurması üzerine Gaziosmanpaşa Meydanında toplanan taksici ve vatandaşlar Süleyman Soylu için sevgi gösterilerinde bulunarak, istifasını isteyenlere de tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa edeceğini duyurdu. Bunun üzerine gece sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa'da toplanan taksici ve vatandaşlar Soylu'ya destekte bulundu.
Taksiciden Bakan Soylu'ya destek, istifasını isteyenlere tepki
Sokağa çıkma yasağının bitimiyle birlikte Gaziosmanpaşa Meydana gelen bir taksici, Bakan Soylu'ya destek verirken, istifasını isteyenlere de tepki gösterdi. Taksici, "Bakan Süleyman Soylu'nun istifasına sevinenler nerede. Bakan Soylu, adamın dibidir. Vatanını milletini, bayrağını seven vatanseverdir. Parayla işi olmaz, varlığı bellidir" diyerek tepkisini dile getirdi
"Onu hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz"
Sürücüler, Bakan Soylu için konvoy oluşturup kornaları çalarak destek verdi. Bakan Soylu'ya destek için ailesiyle trafiğe çıkan bir vatandaş, "Süleyman Soylu'yu yedirmeyiz Allah'ın izniyle. Süleyman Soylu'yu her zaman olduğu gibi destekliyoruz. Semtimizin abisi sayın bakanımızı destekliyoruz. Her zaman onun için varız, onu hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz Allah'ın izniyle, Allah zalimlere fırsat vermesin" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmemişti. Gaziosmanpaşa halkından Süleyman Soylu’ya destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Haberler ›› genel ››Gaziosmanpaşa halkından Süleyman Soylu'ya destek - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:41: Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz" - Haberler 03:37: Şişli'de iki katlı ahşap bina alev alev yandı - Haberler 03:12: Adanalılar yasaktan sonra Şırdancı'ya koştu - Haberler 03:11: Ailesindeki virüs şüphesini sosyal medyadan duyurdu - Haberler 02:51: Balkonlara çıkan vatandaşlar hep bir ağızdan şarkı söyledi - Haberler 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı 23:42: Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı - Haberler 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz