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Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

17.09.2019 19:52Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.


Gaziosmanpaşa'da bugün akşam saatlerinde motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı. Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Saldırganların ilçe emniyeti tarafında kısa sürede yakalandığını açıklayan Hatipoğlu, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunacağını duyurdu. - İSTANBUL


Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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