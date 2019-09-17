Haberler » Güncel » Haber

Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.

17.09.2019 19:55Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırılar hakkında açıklama yapacağını duyurdu.
Gaziosmanpaşa'da bugün akşam saatlerinde motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı. Sokak ortasında kurşun yağdıran saldırganlar 4 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis ekipleri, 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısları uzun bir kovalamacanın ardından yakaladı. Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Saldırganların ilçe emniyeti tarafında kısa sürede yakalandığını açıklayan Hatipoğlu, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunacağını duyurdu.
(İHA)

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:33 Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
02:26 Kuzey marmara otoyolu'nda tır'ın dorsesi alev alev yandı
02:23 Beykoz'da orman yangını
02:16 Beykoz'da orman yangını
02:16 Hatay'da orman yangını (2)
02:14 Rektör atamaları Resmi Gazete'de
02:08 "Madenciler 200 bin ağaç dikecek"