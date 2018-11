Gaziosmanpaşa'ya 25 Yeni Okul Kazandırılacak

16 Kasım 2018 Cuma 12:21



İlçedeki tüm okullara konferans salonu kazandıran Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta , eğitimin daha rahat ve konforlu mekanlarda gerçekleştirilmesi amacıyla Gaziosmanpaşa'ya 25 yeni okul kazandırılacağı müjdesini verdi.Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Şükrü Yemenicioğlu İlkokuluna kazandırılan konferans salonunun açılış töreninde öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde öğrenciler dans ve tiyatro gösterileriyle izleyenlerden büyük beğeni aldı."Öncelikli hedefimiz ilçemize 25 yeni okul kazandırmak"Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Servet Bakırcı'nın katılım gösterdiği törende konuşma yapan Başkan Usta, eğitimin daha konforlu ve rahat mekanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitim alanındaki mekansal ihtiyaçları karşılamak için ilçemize birçok proje kazandırdık. Gerek eski okulların yenilenmesi gerekse yeni okulların inşası anlamında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında yaptığımız her projede öncelikli olarak okul yapımını ilk sıraya alıyoruz. Bu kapsamda ilçemize 25 yeni okul kazandıracağız. Çalışmalarımız tamamlandığında ilçemizdeki eğitim mekanı ihtiyacını da büyük oranda karşılamış olacağız" dedi."Gaziosmanpaşa eğitimde çağ atladı"Eğitime yönelik gerçekleştirilen projelerle ilçedeki başarı oranının arttığını dile getiren Usta, "Eski sınav sistemi olan TEOG 'daki başarımız, Türkiye 'nin en iyi üniversitelerine yerleştirilen öğrenci sayımızın gün geçtikçe artması, geçen yıllarda gerçekleştirilen yarışmalarda çoğu projemizin yer alması ilçemizin temsil edilmesi açısından gerçekten gurur verici. İlçemize kazandırdığımız Bilgi Evleri ile Gençlik Merkezimizin başarılarımızda büyük etkisi var. Yaptığımız her çalışmanın, ürettiğimiz her eserin altında eğitime verilen bir çabamızın olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi."Sanat akademimizde her yıl 7 bin öğrenciyi kültür ve sanat ile buluşturacağız"Gençlerin kültür sanat alanında gelişimine katkı sağlayacak Sanat Akademisi'nin Aralık ayında hizmete açılacağının müjdesini veren Usta, "İlçemizde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Sanat Akademisi'nde özellikle okullardaki öğrencilerimizin hizmetine sunmak adına yılda 7 bin öğrenciye sanat ve kültür anlamında hizmet vereceğiz. Ayrıca yeni hizmete açtığımız yüzme havuzumuzda da 50 bin öğrenciye hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL