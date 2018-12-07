Gaziosmanpaşa Yıldıztabya'da Kentsel Dönüşüm Hız Kesmiyor

07 Aralık 2018 Cuma 15:21



07 Aralık 2018 Cuma 15:21

Gaziosmanpaşa Belediyesinin Yıldıztabya Mahallesi 2. Kısım 6B Bölge 1. Etap'ta yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipleriyle yapılan anlaşmaların ardından tahliyeler de tamamlandı. Proje ruhsatlarının alınarak kısa zamanda inşaat çalışmalarına başlanacak projede 528 modern konutun yanı sıra cami, okul ve sosyal kültürel tesisler bulunuyor.Gaziosmanpaşa Belediyesinin modern şehircilik anlayışıyla prestijli ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şeffaf ve uzlaşma eksenli yürütülen çalışmalar kapsamında Yıldıztabya Mahallesi 2. Kısım 6B Bölge 1. Etap'ta hak sahipleriyle yapılan anlaşmaların ardından tahliyeler tamamlandı.Riskli alan ilan edilen Yıldıztabya Mahallesi 2. Kısım 6B Bölge 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 528 modern konut inşa edilecek. Her projede olduğu gibi kentsel dönüşüm ile birlikte bölgede sosyal ve kültürel imkanların yanı sıra donatı alanları da genişliyor. Projeyle bölgeye bir cami, bir okul ve bir kültürel tesis daha kazandırılacak. Ayrıca yeşil alanlar da genişletilmiş olacak. Tahliyelerin tamamlandığı bölgede, ruhsat projelerinin ardından inşaat çalışmalarına hemen başlanacak. Projenin, 2021 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - İSTANBUL