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Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim gören kadın kursiyerler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günde 2 bin maske üretiyor.

28.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:48
Gaziosmanpaşalı kadınlar günde 2 bin maske üretiyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim gören kadın kursiyerler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günde 2 bin maske üretiyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziosmanpaşalı kadınlar, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde kullanımı artan ve bulunması zorlaşan maske üretimi için kolları sıvadı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinde mesleki eğitim alan kursiyerler, hijyenik ortamlarda günde 2 bin maske üretiyor.
Üretilen maskeler, Gaziosmanpaşa Belediyesinin sosyal yardımlar kapsamında hizmet veren saha personeline ve gönüllü ekiplere dağıtılıyor.
İlerleyen günlerde maske üretim kapasitesinin artırılması ve kamu hizmet binalarına da maske verilmesi planlanıyor.
Maske üretim atölyesini ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çalışmaları inceleyip, kadınlara kolaylıklar diledi. Usta, bu zorlu günlerde elini taşın altına koyan kadınlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Güncel

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