Gaziosmanpaşalı Sporcular Milli Takımı Avrupa'da Temsil Edecek

Gaziosmanpaşa
Belediye Spor Kulübü'nün Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rümeysa Zurnacı'dan oluşan Genç
Bayan Kata Takımı, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka
'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa
Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.
Ülkemizi Avrupa ve Balkan karate şampiyonalarında temsil edecek Milli takım seçmeleri Rize Yenişehir
Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Türk karatesinin genç yeteneklerinin tatamiye çıktığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye
Karate Şampiyonası'nda 49 ilden 791 erkek, 588 bayan sporcu mücadele etti.
Genç bayan Kata takımından büyük başarı
Genç Bayan A Takımı seçmelerinde 1'inci olan Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcuları Şule Azra Akbulut, Ayça Altınbaş ve Rümeysa Zurnacı ülkemizi 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Aynı zamanda sporcular 30 Kasım-2 Aralık
2018 tarihlerinde Hırvatistan
'da düzenlenecek olan Balkan Ümit Genç
ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda da milli formayla tatamiye çıkacak.
Milli müsabakalara hazırlanacaklar
Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü'nün diğer başarılı sporcuları Rabia Karaaslan, Zehra Kaya
, Gözde Daniş Genç Bayan B takımı seçmelerinde 3'üncülüğü elde etti. Emin Aksoy
, Burak Arslan ve Onur Çot'tan oluşan Genç Erkek Kata Takımımız da seçmelerde 3'üncü oldu. Sporcularımız, Karadeniz
ve Hazar ülkelerinde düzenlenecek şampiyonalarda milli formayla mücadele verecekler.
Ferdi kata dalında 2 madalya
Ferdi kata dalında ise Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcularından Emin Aksoy Kata Erkek Ümitler'de 2. olarak gümüş madalya kazanırken, Kata Bayan Ümitler'de 3'üncülüğü elde eden Şule Azra Akbulut bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Genç,Avrupa
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:38