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Gaziosmapaşa'da çatı yangını

GAZİOSMANPAŞA'da henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan çatı yangını vatandaşları sokağa döktü.

29.07.2019 20:22 Gaziosmapaşa'da çatı yangını
GAZİOSMANPAŞA'da henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan çatı yangını vatandaşları sokağa döktü. Yangın vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Yangın, Barbaros Mahallesi 1004. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında saat 18.30 sıralarında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları çatıda yangına müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın sırasında işten yeni geldiğini ve kendi dairelerine sıçramaması için yangına müdahale ettiklerini ifade eden Selami Candan, "Eve yeni gelmiştim. Yemek yiyecektim. Birden dışarıdan gürültü geldi. Dışarıya çıktım. Bir baktım ki koca koca alevler çatıyı sarmış bizim çatıya da sıçramış. Komşularımızla beraber yangının çok daha büyümemesi için alevlere su attık. Bununla kurtulduk" dedi.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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