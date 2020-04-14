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Gazipaşa'da 6 metreyi bulan karla kaplı yayla yolları açılıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kardan kapanan yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:25
Gazipaşa'da 6 metreyi bulan karla kaplı yayla yolları açılıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kardan kapanan yayla yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Kalınlığı 2 ila 6 metreyi bulan kar birikintileri belediyeye ait iş makineleri yardımıyla açılıyor.

İlçeye bağlı 1800 metre rakımlı Belbaşı, Gökkuzluk, Topsekisi, Ekinçalı, Günnercik yayla yollarında yüksekliği 2 metreden başlayıp 6 metreye ulaşan kar kütlelerini temizlemek için Gazipaşa Belediyesi ekipleri seferber oldu. Yaylalarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle muhtarlarının önderliğinde belediyeye ait ait iş makineleriyle başlatılan çalışmalarda Belbaşı, Maha ve Verem yaylalarına ulaşım sağlanırken, Gökkuzluk ve Ekinçalı yaylalarına ulaşım sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Diğer yaylalara sırayla ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Koru Mahallesi Muhtarı Volkan Özalp, "Covid-19 illetinin bütün dünyayı sardığını hepimiz görüyoruz. Bölgemiz tarım ve turizmle geçimini sağlamaktadır. Tarımla uğraşan ve turizmle geçimini sağlayan bizler büyük bir sıkıntıdayız. İnşallah bu Covid-19 denilen virüs ülkemizden ve bütün dünyamızdan defolur gider, sağlıklı, mutlu, huzurlu günlere ulaşırız. Gazipaşa muhtarları olarak yaylalarımızda tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, muhtarların istekleri üzerine Gazipaşa belediye başkanımızdan ricamızla 1800 rakımlı yayla yollarımızı açtırmak için çalışmalardayız. Bütün yayla yollarımız açılma çalışması bugün başladı ve devam edecektir. Tarım ve hayvancılığı bu yaylalarımızda devam ettirmek üzere yayla yollarımız açılıyor" dedi.

Çamlıca Mahalle Muhtarı Aydın Şahinkaya da "Mahallemize bağlı Gökkuzluk, Ekinçalı, Topsekisi ve Günnercik yaylalarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha kolay ulaşım sağlayabilmesi için karla kaplı yolların temizleme çalışmasını yerinde gördük. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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