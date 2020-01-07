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Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı

Haklarında sahtecilik, kasten yaralama, hakaret ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı.

07.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:21 Gazipaşa'da aranan 7 kişi yakalandı
Haklarında sahtecilik, kasten yaralama, hakaret ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında "Kasten Yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan M.E.M., A.E.Ş. ve M.E.Ş. isimli yabancı uyruklu şahıslar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

Hakkında "Borçlunun Ödeme Şartını İhlali" suçundan yakalama kararı bulunan S.D. isimli şahsın Türkiye Huzur Uygulaması kapsamında bir iş yerinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

Hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan yakalama kararı bulunan P.S. de Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalanmış, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Hakkında "Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma" suçundan yakalama kararı bulunan S.Ü. ise Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan D.G. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hakkında "Basit Yaralama" suçundan yakalama kararı bulunan Ç.Y. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesince serbest bırakıldı.

Hakkında "Dolandırıcılık" suçundan yakalama kararı bulunan B.Y. ise Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yakalandı, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı. - ANTALYA

Gazipaşa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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