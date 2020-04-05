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Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü, sahile vurdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 metre boyundaki caretta caretta ölüsü, sahile vurdu.

05.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:24
Gazipaşa'da caretta caretta ölüsü, sahile vurdu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 1 metre boyundaki caretta caretta ölüsü, sahile vurdu.

Gazipaşa'da, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan, yaklaşık 50 kiloluk caretta caretta ölüsü, Kahyalar sahiline vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki caretta carettanın ağzının açık, ayaklarının şişmiş ve dışarıda olduğu görüldü. Caretta caretta ölüsünün sahilden kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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