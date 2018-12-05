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Gazipaşa'da Ev Yangını
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:22
Kütüğe Bastığını Sandı Ayağının Altından 8 Metrelik Devasa Piton Çıktı!
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