Gazipaşa'da kamyonetle minibüs çarpıştı
Gazipaşa'da kamyonetle minibüs çarpıştıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kaza araçlarda maddi hasar meydana geldi.
20.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:48
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kaza araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 07.00 sıralarında Denizkızı kavşağında meydana geldi. Ali A.'nın kullandığı 07 AIF 555 plakalı minibüs, Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 karayoluna çıktığı sırada; şehir merkezinden Anamur istikametine dönüş yapan İdris Ü.'nün kullandığı 07 AFB 335 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet yan yatarak devrildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Tarafların kendi aralarında anlaşması sonrası araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: DHA