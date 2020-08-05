Gazipaşa'da kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mahmut Tuncer (17) ile arkasında yolcu olarak bulunan Sezer Taylan (17) yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi Haçbel mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için otomobiliyle manevra yapınca maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu sırada karşı yönden gelen Zühtü Özgen kazayı görüp, 07 AJD 528 plakalı otomobilini durdurup, karşıya geçti. Özgen ile aynı yönde seyreden Mahmut Tuncer'in kullandığı 07 UY 899 plakalı motosiklet de park halindeki otomobilin sol tarafına çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Tuncer ile arkasında yolcu olarak bulunan Sezer Taylan yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla karayolundan kaldırıldı. Sürücü Mahmut Tuncer'in ehliyetinin olmadığı, Tuncer'in bacağının kırıldığı, Taylan'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler olduğu öğrenildi.