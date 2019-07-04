04.07.2019 21:28
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Gazipaşa'da muzluk alanda yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.
Koru Mahallesi Poyraz Koyu bölgesinde muz arazilerinin ve villaların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı ve orman işletme ekiplerine ait 5 arazöz ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına villalar bölgesinde tatil yapan vatandaşlar da destek verdi.
Yangın sırasında zarar gören elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi.
2 saatlik çalışma sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 5 dönüm muz bahçesi hasar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Gazipaşa'da muzluk alanda yangın
Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel

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