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Gazipaşa'da otomobil ile TIR çarpıştı 2 yaralı

Antalya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:31
Antalya 'da otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur yönüne giden Zafer Yılmaz'ın (31) kullandığı 07 AHZ 558 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki korkuluk demirlerini kırıp karşı şeride geçerek, Mehmet Şahutoğlu'nun (36) kullandığı 31 AEC 731 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Bir süre otomobili önünde sürükleyip savuran tır da karşı şeride geçip, otobüs durağına çarptıktan sonra makaslayıp, durdu. Otomobil hurdaya dönerken, tırın ön kısmı hasar gördü. Kazada her iki sürücü de yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden fırlayıp refüjde bilinçsiz şekilde yatan otomobil sürücüsü Zafer Yılmaz ile tır sürücüsü Mehmet Şahutoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki yaralı daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Zafer Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu, Mehmet Şahutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gazipaşa’da otomobil ile TIR çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Güncel

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Gazipaşa'da otomobil ile TIR çarpıştı 2 yaralı

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