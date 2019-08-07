Haberler» Güncel» Haber

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

07.08.2019 16:54 Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Sarıağaç Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Erkin Sonek'in (38) kullandığı 34 PU 2233 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Eren Üstün (41) yönetimindeki 34 ZPF 98 plakalı otomobil çarpıştı. Üstün'ün kontrolünden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten tali yola düştü. Sürüklenen araç, yaklaşık 60 metre sonra durdu. Sonek'in aracı ise yol üzerinde yaklaşık 110 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, sürücülerden Eren Üstün ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ela Sonek (33) ve çocukları Eliza, Ege ve Elvin Sonek yaralandı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı Ela Sonek ve çocuklarını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Almanya vatandaşı oldukları öğrenilen yaralılar, ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Eren Üstün ise boynunun ağrıdığını söyleyerek, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan ilk müdahaleler sonrası yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gazipaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:45   Sefaköy'de atık deposunda yangın
18:45   İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
18:45   Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
18:45   Sefaköy'de atık deposundaki yangın kontrol altına alındı
18:43   "O anda son duamı ediyordum"
18:42   Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor
18:42   Tatvan'da çocuklara astronomi eğitimi verildi