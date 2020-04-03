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Gazipaşa'da Sosyal Destek Ödemeleri evlere gitmeye başladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Korona virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla, hane başı bin TL'lik ödeme Gazipaşa ilçesinde vatandaşların evlerine götürülmeye başlandıKorona virüs salgınından korunmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında açıklanan destek...

03.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:16
Gazipaşa'da Sosyal Destek Ödemeleri evlere gitmeye başladı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Korona virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla, hane başı bin TL'lik ödeme Gazipaşa ilçesinde vatandaşların evlerine götürülmeye başlandı

Korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında açıklanan destek paketi sonrası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye bin TL destek sağlayacağını açıklamıştı. Gazipaşa Kaymakamlığı ilçede bu destekten 2 bin 206 hanenin faydalanacağı belirtilmişti. Dün alınan bir karar sonrası Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, vatandaşların PTT şubelerine yığılmaması için ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine götüreceğini açıkladı.

Destekten faydalanacak kişilerin evlerinde kalmasını isteyen Vakıf yetkilileri, bugün, Karaçukur, Yenigüney, Üçkonak, Çimenbağ, Esenpınar, Akoluk, Küçüklü, Öznurtepe, Sugözü, Çamlıca, Şahinler, Güney, Zeytinada, Yakacık, İnal, Kızılgüney, Yeniköy, Ilıca, Karatepe, Muzkent, Kırahmetler, Göçük, Gökçe Elen, Macar, Çobanlar, Beyrebucak, Çakmak, Çörüş, Çığlık, Yeşilyurt mahallelerinde ödemelere başlayacak.

Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal yardım kapsamında PTT ödemelerini evde ödemeye 7 araç, 17 personel ile başladık. Nasipse bugün ve yarın 2206 vatandaşımıza dul, yetim, engelli vb maaşları da dahil olmak üzere 1000 TL ödemeleri evlerinde gerçekleştirilecek. Zorunlu olmadıkça Lütfen evde kalmaya devam edin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Gazipaşa'da Sosyal Destek Ödemeleri evlere gitmeye başladı - Haberler

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