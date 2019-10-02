Haberler » Güncel » Haber

Gazipaşa'da yaya geçidi nöbeti

02.10.2019 21:09Gazipaşa'da yaya geçidi nöbeti


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:51 Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı
00:40 Ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti
00:36 Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
00:36 "Türkiye, cinayeti ve faillerini ortaya çıkarmak için her şeyi yaptı"
00:34 Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
00:31 İstanbul-çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
00:30 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı