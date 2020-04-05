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Gazipaşa'daki orman yangını 9 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı.

05.04.2020 22:07 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:07
Gazipaşa'daki orman yangını 9 saatte kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Yangın yaklaşık 9 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi'nde orman arazisindeki çalılıkta meydana geldi. Muz bahçelerinin olduğu bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kızılçam ormanına sıçradı. Yangının yakınından geçen D-400 karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat durdu. Yangına, Gazipaşa'nın yanı sıra Akseki, Alanya, Manavgat, Serik ve Anamur orman işletme müdürlükleri ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdahale etti. Çalışmalara jandarma ekipleri de yardım etti. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de yangın yerine giderek incelemede bulundu.Yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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