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Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tamamlanması talimatını verdiği Gazipaşa Kültür Merkezi'nde B, C, D ve E bloklarının inşaatında sona gelindi.

10.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:05Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında sona doğru
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tamamlanması talimatını verdiği Kültür Merkezi'nde B, C, D ve E bloklarının inşaatında sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın yararına olan doğru projeleri kent genelinde devam ettiriyor. Bu projeler arasında yer alan 5 bloktan oluşan Gazipaşa Kültür Merkezi'nin B, C, D ve E bloklarının inşaatında sona gelindi. İnşaat çalışmaları biten bloklarda kapı ve pencerelerin montesi yapılıyor. Pazarcılar Mahallesi'nde yapımı süren Gazipaşa Kültür Merkezi Projesi'nde yer alan A blokta ise projede değişikliğe gidildi. Proje revizyonunun ardından A blokta da çalışmalara başlandı. Projenin en kısa zamanda bitirilerek, Gazipaşa'ya kazandırılması hedefleniyor.

Gazipaşa'nın sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Kültür Merkezi projesinde; tiyatro salonu, havuz, sauna, buhar odası, aerobik salonu, 60 kişilik 2 adet cep sineması, kadınlar lokali, engelli mola evi, yaşlı mola evi, çocuk etkinlik alanı, ATABEM, ATASEM gibi birimlerin yer alacak. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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