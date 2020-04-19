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Gazipaşa'nın 1800 rakımlı Günnercik Yaylası güzelliğiyle dikkati çekiyor

Gazipaşa ilçesine Toros dağlarının eteğinde yer alan 1800 metre yükseklikteki Günnercik Yaylası, doğal güzelliyle ilgi çekiyor.

19.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:40
Gazipaşa'nın 1800 rakımlı Günnercik Yaylası güzelliğiyle dikkati çekiyor
Gazipaşa ilçesine Toros dağlarının eteğinde yer alan 1800 metre yükseklikteki Günnercik Yaylası, doğal güzelliyle ilgi çekiyor.
İlçe merkezinde yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yörüklerin göç ettiği yaylada yaz aylarında yaklaşık 170 hanede yaşanıyor.
Dört bir yanı dağlarla çevrili yayla, yüzölçümüyle Gazipaşa'nın en büyük düz ovası olma özelliğini taşıyor.
Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yayla sakinleri, yaylaya göç etmek için karla kaplı yolların açılmasını bekliyor.
Kış aylarında yüksek oranda kar yağışı alan yaylada, karın erimesiyle birlikte yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde bir gölet oluşuyor.
Zemini geçirgen topraktan oluşan mera alanında oluşan gölet, havaların ısınmasıyla birlikte kayboluyor.
Göletin kurumasıyla birlikte mera olan alanda birbirinden zengin ot ve çiçek çeşitleri filizlenmeye başlıyor.
Hayvancılıkla uğraşanlar için zengin bir besin kaynağına sahip olan Günnercik Yaylası ovası aynı zamanda yayla şenliklerine de ev sahipliği yapıyor.
Yayla sakinlerinin bir ay içerisinde yaylaya göçmeye başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gazipaşa, Güncel
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