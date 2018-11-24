Gazipaşa Ortaokulu'ndan Anlamlı Ziyaret

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:50



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:50

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Efeler Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Aydın Huzurevi'nde kalan öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri Aydın Huzur Evinde misafir olan emekli öğretmenleri ziyaret etti. Öğretmenlere çiçek takdim eden öğrenciler, emekli öğretmenler ile sohbet ederek günlerini kutladı.Duygulu anların yaşandığı ziyarette emekli öğretmenler, gözyaşlarını tutamadı. Ziyarette emekli öğretmenler anılarını paylaşırken, çocuklarla özlem giderme imkanı buldu. - AYDIN