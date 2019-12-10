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GAZİRAY tüm hızıyla ilerliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde hazırlanan GAZİRAY Banliyö Hattı Projesi'nde, Kültür Kongre Merkezi-Zeytinli Mahallesi, Mücahitler-Budak Mahallesi ile Hastaneler-Oteller bölgesinden geçecek olan 5 kilometrelik hattı yer altına...

10.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:32GAZİRAY tüm hızıyla ilerliyor
Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde hazırlanan GAZİRAY Banliyö Hattı Projesi'nde, Kültür Kongre Merkezi- Mahallesi, Mücahitler-Budak Mahallesi ile Hastaneler-Oteller bölgesinden geçecek olan 5 kilometrelik hattı yer altına alma çalışmaları başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep'te ulaşım sorununun çözümü için hayata geçirilen GAZİRAY'da sona yaklaşıldı.
Kentin ulaşımına nefes aldıracak GAZİRAY, şehir merkezi, Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak. 1,5 milyar lira bütçeli, 25 kilometre uzunluğunda, 16 istasyonlu ulaşım ağı sunan proje, 150 bin sanayi çalışanına daha konforlu, hızlı ve ucuz ulaşım imkanı sağlayacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in büyük projeleri arasında yer alan GAZİRAY projesinin yüzde 95'i tamamlandı.
Projenin kent geçişinde hattın bariyer etkisini önlemek amacıyla 5 kilometrelik hattın yer altından götürülmesi için yapılan ihale sonucu ihaleye kazanan yüklenici firma çalışmalara başladı.
Güzergahın üst kısmı yeşil alan, bisiklet yolu ve kara yolu olarak hizmet verecek. Söz konusu güzergahta metro standartlarında 4 istasyon yapılacak.
Projenin tamamlanmasıyla Gaziantep'in raylı sistemle taşıdığı yolcu sayısı artacak, çevreci, ekonomik ve güvenli ulaşıma kavuşulacak.
Bu arada, GAZİRAY Banliyö Hattı Projesi'ni yerinde inceleyen Başkan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, başkan vekilleri ve yetkililer, devam eden projeleri yerinde gördü, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.

Gaziantep, Zeytinli, Güncel

Kaynak: AA

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