Gazişehir'de Ayhan Akman sportif direktörlüğe getirildi

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep
, sportif direktörlük konusunda Ayhan Akman
ile anlaştı.
Play-off finalinde Hatayspor
'u penaltılarla yenerek Süper Lig'e yükselen Gaziantep Gazişehir Futbol
Kulübü yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak
ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip teknik kadroyu güçlendirmek adına Ayhan Akman ile sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardı. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Gaziantep Gazişehir'in teknik direktör arayışı ise devam ediyor.
- Gaziantep
Kaynak: DHA
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