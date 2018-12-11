11 Aralık 2018, 13:13
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Gazişehir'de Mağlubiyet Üzüntüsü

Gazişehir

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu mağlubiyeti Gençlerbirliği maçında telafi etmek istediklerini söyledi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir temsilcisiyle  yapılan maçı çok önemsediklerini ve sahaya mutlak galibiyet arzusuyla  çıktıklarını dile getirdi.
Ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, kendilerini ve  taraftarı üzen bir sonuçla karşılaştıklarını anlatan Konukoğlu, "Maç günü yoğun  bir yağmur vardı. Bu havada bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür  ederim. Taraftarımızı bu hafta üzdük, kusura bakmayın ama bunu Balıkesir  mağlubiyetini İnşallah Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz." ifadelerini  kullandı.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise maça istedikleri gibi  başlayamadıklarını ve erken yedikleri gol nedeniyle tüm planlarının bozulduğunu  ifade etti.
Zaman zaman iyi oynamalarına rağmen maçın geneline baktıklarında  kendilerini yakışmayan bir oyun sergilediklerini aktaran Altıparmak, şöyle  konuştu:
"Bu maça kazanabilsek üst sıralarda daha iyi bir yere gelecektik ama  olmadı. Taraftarımızdan özür dileriz. Bizim hedefimiz belli. Bu hedefe ulaşmaktan  başka çaremiz yok. Balıkesir maçını bir kaza olarak görüp, yolumuza devam  edeceğiz."
Balıkesir,Gençlerbirliği

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