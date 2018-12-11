Gazişehir Gaziantep - Balıkesirspor Baltok: 0-2

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor
Baltok, deplasmanda Gazişehir Gaziantep
'i 2-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Alper Çetin, Cüneyt Köz
, Mehmet Boztepe
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
, Ahmet Kesim
, Jefferson (Dk. 82 Muhammet Enes
Durmuş), Poepon, Kerim Avcı
(Dk. 70 Chabbi), Kossi, Kubilay Aktaş
, Oğulcan Çağlayan
(Dk. 70 Okan Derici), Mehmet Erdem Uğurlu
, Rıdvan Şimşek
, Rodriguez
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 67 Furkan Çil), Muhammed Ali Doğan
, Abdülkadir Özgen
(Dk. 76 Abeka), Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Oğuz Yılmaz
, Otoo, Glumac, Bülent Cevahir
, Cumali İbiş (Dk. 81 Doğa İşeri)
Goller: Dk. 6 ve 66 Nizamettin Çalışkan, (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 42 Cuma Bişi, Dk. 45 Glumac, Dk. 45 3 Sedat Şahintürk, Dk. 60 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 45 Ahmet Kesim, Dk. 67 Mehmet Erdem Uğurlu, (Gazişehir Gaziantep)
11 Aralık 2018 Salı 02:03