Gazişehir Gaziantep - Boluspor: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Gazişehir Gaziantep
, konuk ettiği Boluspor
'u 1-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Süleyman Abay
, Habip Tiryaki, Hasan Hüseyin
Tetik
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
, Rıdvan Şimşek
, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim
, Gökhan Alsan
, Jefferson (Dk. 69 Kerim Avcı
), Mustafa Sami Can Keskin
, Segbefia (Dk. 83 Kubilay Aktaş
), Oğulcan Çağlayan
, Del Valle
, Poepon (Dk. 65 Chabbi)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak
, Uğur Akdemir
, Ümit Kurt
, Diarra, Melih Okutan
, Burak Asan (Dk. 75 Sebaihi), Umut Gündoğan
, Mustafa Durak
(Dk. 63 Guido Koçer), Özgür Can Özcan
(Dk. 46 Etoundi), Akabueze
Gol: Dk. 45 1 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 12 Akabueze, Dk. 15 Burak Asan, Dk. 19 Ufuk Budak, Dk. 49 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 14 Jefferson, Dk. 17 Segbefia, Dk. 20 Del Valle, Dk. 89 Chabbi, Dk. 90 3 Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)
Gökhan Alsan,Boluspor,Gaziantep
25 Kasım 2018 Pazar 21:52