Haberler » Spor » Haber

Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti!

Süper Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı.

22.09.2019 16:13

Geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 ile geçen Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında namağlup Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Serkan Tokat'ın yönettiği mücadeleyi Gazişehir Gaziantep 2-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri Muhammet Demir ve Twumasi kaydetti. Rizespor'un tek golü Samudio'dan geldi.

GAZİŞEHİR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK

Puanını 10'a çıkaran Gazişehir Gaziantep önümüzdeki hafta Göztepe'yi sahasında konuk edecek. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

NESLİCAN TAY UNUTULMADI

Çaykur Rizespor takımı sahaya, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay için "Umudun ışığı Neslican ruhun şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. İki takım taraftarları karşılaşmayı birlikte izlerken, misafir takım tribününde maçı bir kişinin izlemesi dikkati çekti.

Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti!

Çaykur Rizespor, Gaziantep, Rizespor, Spor

YORUMLAR(1)
RİZELİ.53:Yenmeseydiniz iyiydi berabere kalıp kardeş kardeş takılsaydınız
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
17:37 BAL Ligi: Bayburt Belediyespor - Erzincan Ulalarspor: 1-1
17:36 Ekol göz menemenspor (fotoğraflar)
17:35 "Beraber Yürüyelim" etkinliği
17:34 Vali forma alıp, kulübe destek oldu
17:33 Gazişehir gaziantep maçının ardından
17:30 Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu
17:30 İsmail Kartal: Maçı çevirebilirdik