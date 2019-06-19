Gazişehir Gaziantep de transferde Balkanlara yöneldi

Balkan ülkelerinden transfer edilen Vedat Muriqi, Adem Ljajic, Eljif Elmas gibi genç yeteneklerin Türkiye'de iyi performans göstermesi üzerine Süper Lig takımları, genç ve yetenekli yıldızlar için Balkanlara yöneldi. Bu sezon Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep de başta balkan ülkeleri olmak üzere Türk ve yabancı yıldızları takıma kazandırmak için çalışmalarını yürütüyor.



Son yıllarda Balkan ülkelerinden Türkiye'ye transfer olan Vedat Muriqi, Adem Ljajic, Eljif Elmas, Vida, Miha Zajc, Edin Visca, Milosevic, Milos Jojic, Riad Bajic ve Nejc Skubic gibi futbolcuların uyum sorunu yaşamaması ve başarılı performans göstermesi üzerine Türk kulüpleri, Balkan ülkelerine yöneldi.



Gazişehir de Balkanlar modasına uydu



Bu sezon Süper Lig'e çıkan Gaziantep Gazişehir, Sportif Direktör Ayhan Akman öncülüğündeki scout ekibi ile birlikte, Gaziantep ve Türkiye'nin yanı sıra, Balkan modasına uyarak, bu ülkelerde de genç yetenekler arıyor. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'yı takımın başına getirildiği kırmızı-siyahlılar, tecrübeli ve deneyimli oyuncuların yanı sıra genç ve yetenekli Türk ve yabancı oyuncuları da futbol piyasasına kazandırmak istiyor. Gaziantep ekibi, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi ülkelerde bulunan genç yıldız adaylarını kadrosuna katmak istiyor.



Süper Lig'e demir atmayı ve üst sıralarda bitirmeyi hedefleyen Gazişehir Gaziantep, bu hedef doğrultusunda da genç yıldızların yanı sıra uyum sorunu yaşamayacak deneyimli oyuncularla da kadrosunu güçlendirmeye çalıyor.



Balkan aşısı tuttu



Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Atike Konyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda boy gösteren Balkan kökenli oyuncular, gösterdikleri performansla taraftarların ve yöneticilerin yüzünü güldürüyor. Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova ve Romanya gibi ülkelerden gelen genç futbolcular, yüklü bonservis bedelleriyle Finansal Fair Play (FFP) kıskacındaki takımları için ise nefes alma fırsatı da sunuyor.



Bir çok Türk Kulübü ise bugüne kadar tutan balkan aşısı nedeniyle maceraya atılmak istemiyor. Türk kulüpleri, uyum sorunu yaşamayan ve yüksek performans gösteren Balkan kökenli oyuncuları ülkeye getirmeye çalışıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA