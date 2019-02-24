Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor Maçının Ardından

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu maçın ardından iki takımın teknik patronları değerlendirmelerde bulundu.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle üzüntülüyüz, içeride rakiplerimizin birbiriyle oynadığı hafta kazanacağımız üç puanla hem play-off potasında kalacaktık hem de üste tarafla olan puan farkını azaltacaktık. Maça da çok iyi başladık. Maça çift santrafor oynayarak başladık. Hem Sow'la hem de onun yanında Oğulcan'ı kullanarak başladık. Bu şekilde rakibimizi zor durumda bırakıp işimize gelecek pozisyonlar üretmeye çalıştık. Maçın gole kadarki bölümünde iyi oynadık diyebilirim. Kanatlardan geldik, kanatları kullandık hatta Yalçın'ın kafa pozisyonu gol olsaydı öne geçmiş olsaydık çok daha farklı bir skor, çok daha farklı bir sonuç olabilirdi. Ama şiddetle puana puana ihtiyacı olan bir takıma karşı oynadık. Böyle takımlara karşı öne geçmeseniz sıkıntı olabiliyor. Dirençleri her geçen dakika daha çok artıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca önde oynayıp, pozisyon üretip ilk golü bulmak için çok çalıştık ama bunda başarılı olamadık. Gol yedikten sonra ikinci yarını aynı oyun düzenimize devam ettik. Topu mümkün olduğunca kanatlardan getirme ve oradan gelecek toplarla hem Sow'u hem de Oğulcan'ı beslemeye çalıştık. Bu şekilde pozisyon bulmaya çalıştık ama bir türlü bunu yapamadık. İlk golümüzden sonra ikinci golü atamadık. Maçta biz öne geçmiş olsaydık belki daha farklı olabilirdi. Maçı bir an önce kazanma isteğimiz acele etmemize neden oldu. Herkesin acele etmesi rakibin daha rahat kontraya çıkmasına neden oldu. Nihayetinde bir puanla sahadan ayrıldık. Bunun için çok üzüntülüyüz, taraftarımıza takım olarak galibiyet hediye etmek istiyorduk ama bunu başaramadık. Onlardan özür diliyoruz. Eskişehirspor takımını tebrik ediyorum, inanılmaz mücadele ettiler" dedi.Eskişehirspor cephesiMaçı değerlendiren Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Karşılaşma beklentin üstünde bir seviyede oynandı iki takım adına da. Özellikle rakibin baskılı başlayacağını biliyorduk. Çünkü sahadaki dizilişleri de bunu gösteriyordu. Çift forvetle çıktılar. Bizim geriden oyun kurmamızı engelleyeceklerdi. Bundan dolayı da bizi daha çok uzun topa zorladılar. Böyle bir anlayış vardı ama biz bunu iyi kırdık. Özellikle geçişleri bugün çok iyi yaptık. Özellikle ilk yarıda girmiş olduğumuz çok sayıda pozisyonu maalesef değerlendiremedik. Öne geçtikten sonraki süreçte ise rakip ilk devrenin son 15 dakikası biraz daha baskılı gözükse de pozisyon vermedik. Buda takım savunması adına gayet güzel bir şeydi. İkinci yarı rakip daha çok uzun toplarla oynadı. İlk 15 dakikadan sonra bunu da çözüm bulduk. İkinci yarıda genel olarak bakacak olursak daha çok pozisyona girip değerlendiremeyen ekip Eskişehirspor oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP