Haberler» Spor» Haber

Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk sınavını yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verecek.

18.08.2019 11:04 Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk sınavını yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verecek.
Kentteki hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemek üzere dün akşam İstanbul'a giden Gaziantep ekibinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Takımın son transferi olan Ganalı futbolcu Patrick Twumasi'nin de teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde kadroda yer alabileceği bildirildi.
Süper Lig'deki ilk maçına yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayla çıkacak olan Gaziantep ekibi, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:50   Kızılcabölük'ten defansa takviye
11:50   Menemenspor'da genç Murat alkış topladı
11:50   Abdurrahim Albayrak, Monaco'ya Mbaye Diagne'yi önerdi!
11:33   Mecnun Otyakmaz, Samassa'yı hastanede ziyaret etti
11:24   Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taburcu oldu
11:22   Gazişehir Gaziantep'te Süper Lig heyecanı
11:17   Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikli Lille, Amiens'e mağlup oldu!