Gazişehir Gaziantep, Giresun'da Şov Yaptı

Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Kayacan Erdoğan
, Uğur Arslan
Kuru, Aykut Demir
, Serry, Hüsamettin Tut
(Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Ba Adama (Dk. 87 Emre Uğur
Uruç), Hüsmani (Dk. 65 Muhammed Ildız), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak
, Landel, Dauda
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
, Ahmet Kesim
, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Sami Can Keskin
(Dk. 46 Mahmut Bilir), Jefferson, Segbefia, Gökhan Alsan (Dk. 85 Kubilay Aktaş
), Poepon, Oğulcan Çağlayan
(Dk. 72 Kerim Avcı
), Del Valle
Goller: Dk. 5 ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90 2 Kerim Avcı, Dk. 87 Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 54 Dauda (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Serry, Dk. 52 Kürşad Sürmeli, Dk. 70 Landel, (Giresunspor), Dk. 43 Sami Can
Keskin, Dk. 53 Mahmut Bilir, Dk. 66 Oğulcan Çağlayan, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Serry, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Kağan Miray Bağış), Ba Adama (Dk. 87 Emre Uğur Uruç), Hüsmani (Dk. 65 Muhammed Ildız), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak, Landel, Dauda
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Rıdvan Şimşek, Sami Can Keskin (Dk. 46 Mahmut Bilir), Jefferson, Segbefia, Gökhan Alsan (Dk. 85 Kubilay Aktaş), Poepon, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Kerim Avcı), Del Valle
Goller: Dk. 5 ve 57 Poepon, Dk. 80 ve 90 2 Kerim Avcı, Dk. 87 Jefferson (Gazişehir Gaziantep), Dk. 54 Dauda (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Uğur Arslan Kuru (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Serry, Dk. 52 Kürşad Sürmeli, Dk. 70 Landel, (Giresunspor), Dk. 43 Sami Can Keskin, Dk. 53 Mahmut Bilir, Dk. 66 Oğulcan Çağlayan, Dk. 81 Yalçın Kılınç (Gazişehir Gaziantep)
GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig 14. hafta müsabakasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Giresunspor'u 5-1 yendi.
Giresun,Giresunspor,Gaziantep
03 Aralık 2018 Pazartesi 00:27