Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen Gazişehir Gaziantep 'in genel kurulu yapıldı.Gazişehir Gaziantep Kulüp Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurula Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Genel kurulda yeni yönetim kurulu açıklandı ve yönetimin geçmiş dönem faaliyetleri oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu , Süper Lig'de kalıcı olmak için bir kadro hazırlamaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:"Bize duyduğunuz güvene teşekkür ederim. Üzerimize düşen bu görevi belli bir dönem için yeniden üstlenmeye razı olduk. Bundan sonra da hep birlikte yeni bir dönemi geçireceğiz. Bugün bizleri yürüdüğümüz yolda yalnız bırakmayan Gaziantep halkına da çok teşekkür ederim. Bundan sonra çok daha kalıcı, şehrin her zaman Süper Lig'de temsil edecek bir kadronun oluşması için şampiyonluğu kutladığımız günün ertesinde mesaiye başladık. Zaman zaman basında farklı isimler çıkıyor, ama bizden duyulmayan bizim transfer komitemizin onayını almadan haber yapmayalım. Yanlış anlaşılmalara neden oluyor."Süper Lig'de iyi bir yere geleceğizSüper Lig'de iyi bir yere geleceklerini kaydeden Konukoğlu, "Yol haritamıza baktığımız zaman da delegelerimizin teveccühü ile şirketleşme konusunda iznimizi aldık. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün bundan sonra Süper Lig'de kalıcı olabilmesi için sürekli gelir sağlayabilmesi için ve hiç kimseye ihtiyacı olmadan iyi bir yönetim çerçevesi içerisinde sürdürülebilir bir kulüp haline getirilebilmesi lazım. Bu şampiyonluk bu şehre helali hoş olsun. Ben bir söz vermiştim sözümü yerine getirdim. Diğer bir sözüm de burayı profesyonel bir şekle dönüştürmeden bu işin peşini bırakmayacağım ve hiçbir zaman bu kulübün üzerinden elimizi ekip olarak çekmeyeceğiz. Bu şehir her şeye layık, bu şehri seviyorum. Bu şehir inşallah Süper Lig'de çok daha güzel yerlere gelecek. Ben buna inanıyorum. Yeter ki birlik olalım, dirlik olalım hep beraber, el ele bu takıma sahip çıkalım. Yalnızca bu takıma değil, Gaziantep'teki bütün takımlara sahip çıkalım. Gelin hep beraber bu ülkenin Brezilyası olalım. Bütün dünyaya, bütün ülkeye, bütün liglere buradan futbolcu transfer edelim, çünkü biz bunu başarabiliriz. Bundan sonra da altyapıdaki futbolcuları takip edeceğim. Onların bu ülkeye kazanımı için onlarla beraber çalışma yapacağım" diye konuştu.Adil Sani Konukoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Mustafa Topçuoğlu, Haluk Kalyoncu, Murat Güneri, Tuncay Yıldırım, Mehmet Akıncı , Settar Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Erhan Özmen , Gökhan Çeliktürk, Hülya Akkaya, Ayşen Ahi, Fikret Kileci, Ömer Küsbeoğlu, Alpaslan Özgüçlü, Aydın Erbay, Cevdet Akınal, Fahrettin Kaplan, Filiz Evran, Hakan Aslansoy, Halit Acar, Hanifi Şireci, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek , Mesut Çakmak, Müslüm Özmen, Ömer Şahin, Sedat Özdinç, Selami Memiş ve Yusuf Ziya Demsoy'dan oluştu. - GAZİANTEP