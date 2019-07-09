09.07.2019 10:32
Haberler» Spor» Haber

Gazişehir Gaziantep Jefferson'la sözleşme uzattı

Gazişehir Gaziantep Jefferson

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz iki sezonda takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Junior Jefferson'un sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep, geçtiğimiz iki sezonda takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Junior Jefferson'un sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, takıma 2017-2018 sezonunun başında Brezilya ekibi Figueirense'den katılan ve iki yılda gösterdiği performansla dikkat çeken Junior Jefferson ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Junior Jefferson ile sone eren sözleşmemiz üç yıl daha uzatılmıştır. Takımımızda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Jefferson, 2021-2022 sezonunun sonuna kadar kırmızı-siyahlı formamızı giymeye devam edecektir. Jefferson'u tebrik eder, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Figueirense, Gaziantep, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:08   Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama
12:05   Sahne Arkası: Tottenham Hotspur Sezon Başına Dön
12:05   Bayern'e Katılma Kararını Etkileyen Lucas Hernández
12:05   Lucas Hernández, Lahm’in 21 Numarasını Seçmeye Devam Ediyor
12:05   SAHNE ARKASI: MITCHEL BAKKER PARIS SAINT GERMAIN’E KATILDI
12:05   Sahne arkasında: Ronaldo’nun Juventus’taki ilk fotoğraf çekimi
12:05   Lucas Hernández FC Bayern ve € 80M Fiyat Etiketini İmzaladı