Gazişehir Gaziantep kendine güveniyor

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, geride kalan 5 haftada gösterdikleri performansın tesadüf olmadığını belirterek, her maç daha heyecanlı, tutkulu ve konsantre olacaklarını belirtti.Büyükekşi, yazılı açıklamasında, Süper Lig'de ilk kez mücadele etmelerine rağmen gösterilen performansın, tüm Gaziantep için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.Üst üste dördüncü karşılaşmadan da puanla ayrılmalarının kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini anlatan Büyükekşi, "Bundan sonraki süreçte asla rehavete kapılmadan daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. İyi oynayarak puanlar aldığımız maçlar artık geride kaldı ve bir sonraki maça ilk maçımız gibi konsantre olmak zorundayız. Şu an iyi durumda olabiliriz ancak mükemmele ulaşabilmek adına da sorumluluklarımızı biliyoruz. Süper Lig'in kalitesi belli ve artık takımlar da bizim gücümüzün farkına vardılar. O yüzden her maç daha heyecanlı, daha tutkulu ve daha konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Taraftara çağrıTaraftarlarla daha da bütünleşmeleri halinde büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:"Takımımızın geride kalan 5 maçta göstermiş olduğu performans tesadüf değil. Gerçekten önemli isimlerden kurulu, kaliteli bir kadroya sahibiz. Ligin ilk maçında aldığımız şanssız Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından takımın kısa sürede toparlanması ve üst üste galibiyetler alması, neler yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösterdi. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu disiplinimizin devam edeceğine inanıyorum. Önümüzde Göztepe ve Medipol Başakşehir gibi önemli iki takımla karşılaşmamız bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da boy göstereceğiz. O turnuvada da gidebildiğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Özellikle Göztepe ve Başakşehir karşılaşmalarının her ikisini de kendi evimizde oynayacağız. Artık Gaziantep halkını da stadımızı doldurarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize hak ettikleri desteği vermeye davet ediyorum."Kombine kart satışlarında önemli bir artış olduğunu ancak stattaki taraftar sayısının da artması gerektiğine dikkati çeken Büyükekşi, "Buranın her Gazianteplinin evi olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Bir kez daha taraftarlarımıza seslenerek, onları takımlarına sonuna kadar destek olmaya ve önümüzdeki iki karşılaşmada da stadımızı doldurmaya davet ediyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'de adından başarılarıyla söz ettirmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.