Gazişehir Gaziantep Mehmet Altıparmak'la Çok Farklı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:23

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 5 haftadır takımın başında yer alan Mehmet Altıparmak yönetiminde etkili bir performans sergilerken, yeni hocasıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik alarak henüz mağlubiyet yüzü görmedi.Spor Toto 1.Lig'de sezona Yalçın Koşukavak yönetiminde iddialı bir kadro ile başlayan ancak sahada beklenen başarıyı tam anlamıyla gösteremeyen Gazişehir Gaziantep, 9. haftadaki Ümraniyespor maçıyla takımın başına geçen yeni hocası Mehmet Altıparmak ile iyi bir ivme yakaladı. Koşukavak yönetiminde sahaya çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan Kırmızı-Siyahlı ekip, ligin 9. haftasında teknik patronluğa getirilen Mehmet Altıparmak önderliğinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken 11 puan toplayıp, yeni hocasıyla mağlubiyet yüzü görmedi. Koşukavak yönetiminde oynadığı 7 maçta Denizlispor, Hatayspor ve Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Gazişehir, Osmanlıspor'a 3-2, Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken, İstanbulspor ile 1-1, Eskişehirspor'la ise 0-0 berabere kaldı. Bu 7 maçta rakip kalelere 6 gol gönderen Gaziantep ekibi, kendi kalesinde ise 5 gol gördü. Gaziantep ekibi Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından hocasız çıktığı deplasmandaki Elazığspor maçını ise 5-0 gibi net bir skorla kazandı.Altıparmak yönetiminde ise şuna kadar 5 maça çıkan Gazişehir Gaziantep bu maçlarda Afjet Afyonspor'u 4-1, Altay'ı 3-0 ve Boluspor'u 1-0 mağlup edip, Ümraniyespor'la 0-0, Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Altıparmak yönetiminde rakip filelere 9 gol atan Kırmızı-Siyahlı ekip, kendi kalesinde ise sadece 2 gol gördü.Son haftalardaki iyi performansıyla zirve yürüyüşünü devam ettiren ve ligin üst sırasında yer alan rakipleriyle olan puan farkını azaltan Gazişehir Gaziantep, ligin 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Giresunspor'a konuk olacak. - GAZİANTEP