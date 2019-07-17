17.07.2019 19:13
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Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş'e mağlup oldu

Gazişehir Gaziantep, Rapid Bükreş

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'e 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'e 2-1 mağlup oldu.
Gazişehir Gaziantep'in tek golünü, takımın yeni transferi Muğdat Çelik kaydetti.
Gazişehir Gaziantep karşılaşmaya Günay, Olkowski, Yalçın, Kubilay, Morais, Segbefia, Jefferson, Elmar, Kenan, Kerim, Poepon ilk 11'i ile başladı. Teknik direktör Marius Sumudica 2'nci yarıya ise şu 11 ile başladı: Günay, Oğuz, Yalçın, Kubilay, Mücahit, Segbefia, Erdem, İgor, Ali Ateş, Gökhan Alsan, Muğdat Çelik.


Kaynak: DHA
Topuk Yaylası, Rapid Bükreş, Gaziantep, Düzce, Spor

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