Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de!

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

HATAYSPOR: Akın - Mehmet Dingil (Hamza Gür dk. 46 ), Yusuf Abdioğlu xx, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez (Korkishko DK. 79), Diallo (Dk. 118 Tom), Selim Ilgaz xx(Nimaga dk. 100 ), Cener Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Uğur Aslan Kuru (Ahmet Kesim Dk. 96), Oğuz Ceylan, Yalçın Kılınç, Erhan Çelenk xx (Wanderson dk. 81 ?), Gökhan Alsan (Jefferson Dk. 100), Segbefia DK. 115 Kerim),Bjarnasson, Poepon, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğulcan Çağlayan

GOLLER: DK. 45 Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep) DK. 82 Mirkan Aydın (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Poepon, Erhan Çelenk, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep) Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Finali'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hatayspor'u penaltı atışları sonunda 5 - 3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

16'ncı dakikada sol taraftan Erhan Çelenk'in ortasında kale önünde Gökhan Alsan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29'uncu dakikada sağ kanattan Selim Ilgaz'ın ortasında top kaleye yöneldi. Kale üst direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kale önünde Oğuz Ceylan, kornere gönderdi.

44'üncü dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bjarnasson'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.

45'inci dakikada sol taraftan Bjarnasson'un içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Alsan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

57'nci dakikada Gökhan Alsan'ın pasında Poepon'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

82'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Oğuz Ceylan'ı ortasında kale önünde Poepon'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.

82'nci dakikada ceza sahası dışından Gökhan Karadeniz'in yaptığı sert vuruşta top kaleci Günay'dan geri geldi. Ceza sahası içerisinde Mirkan Aydın'ın dönen topa yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1

90+1'inci dakikada sağ taraftan Korkishko'nun kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mirkan Aydın'ın kafa vuruşunda direk dibinde Mehmet Erdem Uğurlu topu çizgi üzerinden çıkarttı. Dönen topla tekrar buluşan Mirkan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarında da gol olmayınca Süper Lig'e çıkacak son takımı penaltı atışları belirledi.

Gazişehir Gaziantep'te Poepon, Jefferson, Kerim, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim penaltı arışlarını gole çevirirken,

Hatayspor'da Mesut, Mirkan, Korkishko penaltı atışlarında golü buldu. Bordo beyazlı takımda Gökhan Karadeniz penaltı kaçırdı. 5-3'lük galibiyetle Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükseldi.

LAR: Cemal YURTTAŞ

Kaynak: DHA

- İstanbul