12 Kasım 2018, 20:05
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Gazişehir Gaziantep'te Ali Aytemur Bir Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in genç futbolcusu Ali Aytemur'un sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun Adanaspor maçı öncesi  Gaziantep'te yapılan son antrenmanda sakatlandığı belirtildi.
Antrenman sırasında dizi dönen ve çalışmalara devam edemeyen Ali  Aytemur'un, yapılan tetkikler sonucu sol diz menisküsünde yırtık tespit edildiği  kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genç futbolcumuzun sağlık ekibimizce ameliyatına karar verilmiş olup,  İstanbul'da özel bir hastanede operasyon gerçekleştirilmiştir. Başarılı geçen  operasyonun ardından futbolcumuz Ali Aytemur, yaklaşık 4-6 hafta arasında forma  giyemeyecek. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına  kavuşmasını temenni ederiz."
Genç,Gaziantep

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