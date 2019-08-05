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Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman depremi!

Gazişehir Gaziantep Sportif Direktörü Ayhan Akman, transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden istifa etti.

05.08.2019 18:54
Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman depremi!

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akman, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE BAŞARILAR DİLERİM"

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.


Ayhan Akman, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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