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Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.08.2019 08:28 Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldı.
Yeni transfer Olarenwaju Kayode, takımla ilk idmanına çıktı. Kayode, antrenman öncesinde takım arkadaşları tarafından geleneksel hale getirilen eğlenceli "hoş geldin" etkinliğiyle karşılandı.
Gaziantep ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Spor

Kaynak: AA

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