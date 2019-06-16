16.06.2019 11:18
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Gazişehir Gaziantep'te kombineler satışa çıkıyor

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te kombine kartlar yarın satışa çıkarılacak.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'te kombine kartlar yarın satışa çıkarılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 2019-2020 sezonu boyunca iç saha maçlarında geçerli olacak olan kombine kartlar, aynı zamanda Türkiye Kupası müsabakalarında da kullanılabilecek.
Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, biletler 17 Haziran Pazartesi günü Passolig'in internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.
VIP üst tribün 2 bin 500, VIP alt tribün 2 bin, maraton üst tribün 250, maraton alt tribün 400, kale arkası üst tribün 150 ve kale arkası alt tribün için 200 liradan kombine kart sahibi olunabilecek.
Kaynak: AA
Türkiye Kupası, Gaziantep, Spor

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