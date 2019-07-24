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Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sezon çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

24.07.2019 21:11 Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları
Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sezon çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.
Yeni transferler Güray Vural ile Afrika Kupası için 5 gün izinli olan Jean Armel Kana Bıyık, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Hafif ağrıları bulunan Kerim Avcı ve Kubilay Aktaş ise çalışmaya katılmadı.
Gazişehir Gaziantep, yarın Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

Kaynak: AA

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