04.07.2019 09:19
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Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Junior Morais ile prensipte anlaştı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Junior Morais ile prensipte anlaştı.
Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Morais ile temasa geçen kulüp yöneticileri, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Detayları görüşmek için Gaziantep'e gelen futbolcunun 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Kaynak: AA
Gaziantep, Spor

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