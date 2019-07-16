16.07.2019 14:14
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Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.
Yaklaşık 2 saat süren günün ilk idmanında futbolcular, ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dayanıklılık, kondisyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Gaziantep temsilcisi, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Gaziantep, Kaynaşlı, Düzce, Spor

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