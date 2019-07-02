02.07.2019 15:58
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Gazişehir Gaziantep'ten 4 oyuncuya veda

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, sözleşmeleri sona eren Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan için veda mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep , sözleşmeleri sona eren Ahmet Kesim , Yonathan Del Valle , Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan için veda mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep ekibinde forma giyen Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle ve Nihat Şahin'in sözleşmelerinin sona erdiği hatırlatıldı.
Geçen sezon kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekipte forma giyen Oğulcan Çağlayan'ın anlaşmasının da sona erdiği belirtilen açıklamada, "Oyuncularımıza takımımıza vermiş oldukları emeklerden ve takımımızın Süper Lig'e çıkması adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Ahmet Kesim , Del Valle , Gaziantep , Spor

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