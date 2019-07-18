18.07.2019 09:11
Haberler» Spor» Haber

Gazişehir Gaziantep'ten fikstür değerlendirmesi

Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'i futbolda en iyi yerlere getirebilmek için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'i futbolda en iyi yerlere getirebilmek için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyledi.
Konukoğlu, yazılı açıklamasında, kulüp tarihinde ilk kez katılım başarısı gösterecekleri Spor Toto Süper Lig'e Fenerbahçe deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Süper Lig'de mücadele edecek olan tüm rakiplere kazasız, sakatlıksız ve başarılı bir sezon dileyen Konukoğlu, "Kazanan fair-play, dostluk, kardeşlik ve Türk futbolu olsun. Gaziantep şehrinin her konuda olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmesi için tüm fedakarlığı yapacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Adil Sani Konukoğlu, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:58   Fikret Orman: Burak çok iyi bir Beşiktaşlı, düşüncemiz futbolu burada bırakması
12:58   "Ortak vatanda bir arada yaşayacağız"
12:57   Bahçeşehir Koleji, Hardy'yi transfer etti
12:56   Froome şampiyon sayıldı
12:51   Altınordu'da Ersel imzaladı
12:50   Beşiktaş, taktik çalıştı
12:49   Sutopu Takımları Hatay ve Adana'da