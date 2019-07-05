05.07.2019 14:35
Haberler» Spor» Haber

Gazişehir, Junior Morias'ı kadrosuna kattı

Gazişehir, Junior Morias

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Steaua Bükreş'te forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Steaua Bükreş'te forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak Romanya'da Steaua Bükreş forması giyen 32 yaşındaki Morais, bugün kendisini 2 yıllığına Gazişehirli yapan mukaveleye imza attı.
Brezilya'da futbola başlayan ve 2011 yılında Portekiz'in Freamunde takımına transfer olan Morias, daha sonra Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş takımlarında forma giydi. Kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıkan ve 14 gol atan Morais, kariyerinde 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
gaziantep, futbol, bükreş, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:26   CSKA Moskova, Onyekuru'nun peşine düştü
16:23   Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu
16:17   Spor Bakanı Kasapoğlu Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması (2)
16:15   Spor Bakanı Kasapoğlu: Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması -1
16:15   Hikmet Karaman Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme yok
16:14   Konyaspor, sağlık kontrolünden geçti
16:14   Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (2)