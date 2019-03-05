Gazişehir Yunanistan'a Gidiyor

EURO LİG 3 C Grubunda Fransa, Polanya ve Yunanistan takımlarıyla mücadele edecek olan kırmızı-siyahlı takım bu müsabakalar için Çarşamba günü Yunanistan'a gidiyor.

Gazişehir Gaziantep BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, gözünü EURO LİG 3 Avrupa Kupasına dikti. Avrupa Kupası Gurup maçlarının hazırlıklarını tamamlayan Gazişehir, Çarşamba günü Yunanistan'a uçuyor.

EURO Lig 3 C Gurubunda Yunanistan'ın Megas Alexandros 94, Fransa'nın Handi Sud BasketMarseile, Fransa'nın Capsaaa ve Polanya'nın Kostancin takımlarıyla mücadele edecek olan Gazişehir'in hedefi, bu guruptan lider olarak çıkıp, İspanya'daki finallere katılmak.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Muharrem Karakafa, yaptığı açıklamada, "İlk kez Avrupa kupalarına katılacak olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Süper Lig'deelde ettiğimiz başarıyı Avrupa kupalarında da göstermek istiyoruz. Çarşamba günü saat 12:40 uçağıyla Yunanistan'a gidiyoruz. Selanik'te bir gün dinlendikten sonra 8 Mart tarihinde sabah ve akşam olmak üzere 2 maç oynayacağız. Yine 9 Mart tarihinde sabah ve akşam olmak üzere iki maç daha oynayacağız. Hedefimiz bu 4 maçı da kayıpsız kapatarak Gurup Şampiyonu olarak finallere katılmak. Buna başaracağımıza inanıyorum.Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın Başarılı olması için maddi ve manevi olarak ellerinden gelen gayreti gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanımız Adil Konukoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sağolsun Genel Menajerimiz Ramazan Taşkın takımın her şeyiyle yakından ilgileniyor. Hiçbir eksiğimiz ve sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler